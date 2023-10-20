Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода получили премию имени В.А. Ревунова

Работники Государственного Рязанского приборного завод (ГРПЗ входит в КРЭТ Госкопорации Ростех) вошли в число призеров VIII ежегодной премии имени В.А. Ревунова.

Авторский коллектив предприятия занял второе место в конкурсе в номинации «Лучший молодой разработчик». Церемония награждения прошла в рамках конференции «Будущее машиностроения России» в МГТУ им. Баумана.

«Наши инженеры неоднократно принимали участие в различных конкурсах и конференциях для молодых специалистов. Почти всегда удавалось войти в число призеров. Конкурс на соискание премии В.А. Ревунова традиционно один из самых сложных, но вместе с тем это одна из самых престижных премий в этой сфере. Для участников это возможность взглянуть под другим углом на проекты, усовершенствовать их. Поздравляю наших молодых специалистов с получением этой премии», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Учрежденная по инициативе КРЭТ премия имени В.А. Ревунова присуждается молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области радиоэлектроники. В 2023 году на участие в конкурсе было представлено 120 заявок.