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Сотрудники ФСБ конфисковали более 300 единиц оружия в Рязанской области и еще 37 регионах

ФСБ в августе-сентябре изъяла 352 единицы оружия в 38 регионах России, в том числе в Рязанской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту. В августе-сентябре 2023 года по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщили в ЦОС.

Специалисты изъяли из незаконного оборота 352 единицы иностранного и отечественного оружия: 42 гранатомета, 6 пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов, а также 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тысяч патронов. «Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ФСБ.

Среди изъятого оружия — американский противотанковый ручной гранатомет M72LAW, чехословацкий РПГ-75М, немецкий гранатомет времен Второй мировой войны Panzerfaust, советский пулемет времен Великой Отечественной войны СГ-43 и американский пулемет Browning, израильский пистолет-пулемет Uzi и советский ППШ, винтовки Мосина времен Первой мировой войны, карманный револьвер «Бульдог», применявшийся в конце XIX — начале XX века, пистолеты и револьверы Beretta, Glock, Mauser, Luger, Walther, «Наган».

Как отметили в ЦОС, мероприятия в отношении подпольных оружейников проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, республиках Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР, ЛНР, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях.