Скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бывшего мужа спортсменки Леонида Резцова.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня», — отметил он.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.