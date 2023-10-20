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Скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бывшего мужа спортсменки Леонида Резцова.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня», — отметил он.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.