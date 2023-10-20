Синоптики спрогнозировали неустойчивый ноябрь с провалами в холод

Синоптики спрогнозировали неустойчивый ноябрь с провалами в холод. Об этом пишет «Российская газета».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима — переход температуры через ноль к отрицательным значениям. Она отметила, что на широте Москвы это происходит примерно в середине ноября — 13-14 числа.

По ее прогнозу, в Центральной России температура в ноябре будет в пределах нормы. Это значит, что по ночам минус 1 — 6 градусов, днем минус — минус 3 — плюс 2 градуса. При похолоданиях температура ночью может понижаться и до минус 15 градусов, а днем не подниматься выше минус 10 градусов.

Отмечается, что осадки прогнозируется в пределах нормы, меньше, чем в октябре. Но при похолоданиях уже пойдет снег.