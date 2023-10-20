Рязанцев пригласили в бесплатную Школу аналитиков данных МТС

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data. Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное десятимесячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу.

Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса — действующие сотрудники центра Big Data МТС.

Обучение проходит в онлайн-формате: 2 занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными организаторы школы предоставят свой собственный кластер.

«Роль больших данных в бизнесе и в других сферах жизни продолжает расти, поэтому специалисты Big Data становятся все более востребованными на рынке. Наш курс дает уникальную возможность получить самые актуальные теоретические знания и сразу же применять их в рамках обучения для решения реальных коммерческих кейсов. Рассчитываем, что после окончания курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, которые позволят им заниматься одним из самых перспективных направлений в IT — развитием больших данных», — комментирует директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных, необходимо подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить статистику и теорию вероятностей, линейную алгебру, операции с векторами, метрики качества модели в ML, функции распределения, основы Python и базы данных. Обучение начнется 7 ноября 2023 года.

«В Рязанской области много талантливых ребят, тем более в регионе есть несколько профильных учебных заведений, которые готовят специалистов высокого уровня. Школа аналитиков данных привлечет лучших специалистов в ИТ и даст хороший старт молодым кадрам. Нужно принимать участие в подобных проектах, чтобы не только проверить себя, понять свое место в рынке, но и понять профессиональные тренды, в том числе креативные», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.