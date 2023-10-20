Рязанцам запретили посещать полигон в Дубровичах из-за «боевой стрельбы»

Рязанцам запретили посещать полигон в Дубровичах из-за «боевой стрельбы». Об этом сообщили в администрации Варского сельского поселения.

Отмечается, что на полигоне воинской части с й декабря по 30 апреля будут проводиться тактические занятия с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации.

Запрет вводится для исключения несчастных случаев среди населения, если вдруг они попадут на полигон во время занятий.

Ранее рязанцам запретили посещать лес в Дубровичах до 30 ноября.