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Минцифры: двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для всех россиян

Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Двухфакторная аутентификация на необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей Госуслуг — более 41 млн человек.

С 28 октября 2023 года пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением».

У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится.

На выбор пользователям предлагается три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения, вход по биометрии.