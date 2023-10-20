Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата Росгвардии

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц», — уточняется в документе.

Количество военнослужащих составит 1615 человек, сотрудников — 601 человек, гражданских служащих — 81 человек.

Ранее количество работников центрального аппарата Росгвардии составляло 2100 единиц.

Фото: moscow-live.ru