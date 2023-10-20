Представители рязанских предприятий посетили завод АвтоВАЗ

Рязанские компании-участники нацпроекта «Производительность труда» и его региональной части посетили тольяттинский завод АвтоВАЗ. Основная цель поездки ― знакомство с производственной системой предприятия. В состав делегации вошли компании-победители регионального турнира «Фабрика процессов» и эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

АвтоВАЗ занимает более 600 гектаров. Площадь зданий предприятия ― более 4 млн кв. м, а общая протяженность конвейерных линий ― 300 км. Рязанские гости прогулялись по «промышленному городу», посетили кузнечно-прессовый цех, увидели, как собираются автомобили Lada Grantа, а также побывали в музее ретро-автомобилей и в «Школе мастерства», где обучаются сотрудники.

Своими впечатлениями от поездки поделился заместитель генерального директора по развитию «Фибратек» Алексей Карпов. «Во время экскурсии по музею АвтоВАЗа мы увидели весь модельный ряд производимых на заводе автомобилей. Кроме этого, сотрудников рязанских компании особенно впечатлил уровень автоматизации предприятия, в частности, подача комплектующих на рабочие места, которая осуществляется беспилотными транспортными средствами. Мы также наблюдали, как производятся комплектующие детали для собственного потребления производственных систем», ― рассказал Алексей.

Он также отметил, что экскурсантам интересно было изучить опыт одного из крупнейших заводов России и убедиться, что система постоянных улучшений и преобразований внутри компаний работает. «На „АвтоВАЗе“ все так и есть. Нам с коллегами еще предстоит обменяться впечатлениями и проанализировать, какие из увиденных подходов мы сможем адаптировать под наше производство», — подытожил Алексей Карпов.