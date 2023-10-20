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Павел Малков: в Рязанской области очень современный и технологичный АПК

Губернатор Павел Малков на торжественном собрании, приуроченном к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, заявил, что в Рязанской области очень современный и технологичный АПК.

Он подчеркнул, что работники отрасли вносят огромный вклад в развитие региона. В отрасли трудится свыше 23 тысяч человек, действуют сотни хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Глава региона отметил, что в этом году демонстрируются хорошие результаты. Высокие показатели достигнуты по всем направлениям. Урожай зерна ожидается в тройке самых больших за всю историю области. Серьезный рост по молоку и мясу, куриному яйцу, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В приоритетах работы Губернатор назвал дальнейший ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, развитие инфраструктуры хранения и переработки, комплексное развитие сельских территорий.

«Самое главное — это труд аграриев, в их профессионализме залог успеха отрасли. Многое делается не только для развития самого сельского хозяйства, но и села. При поддержке местных агропредприятий строится жилье для людей. Создается уют в школах и детских садах, дети получают самое лучшее питание. Преображаются улицы в населенных пунктах. Спасибо вам всем огромное за все, что вы делаете» — подчеркнул Павел Малков.