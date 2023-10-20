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Мошенники похитили у 70-летней рязанки 122 тысячи рублей

Мошенники похитили у 70-летней рязанки 122 тысячи рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Выяснилось, что через мессенджер женщине позвонил неизвестный, он представился специалистом службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита, который якобы на рязанку пытался оформить мошенники, он убедил перевести ее деньги на «безопасный» счет. Для того, чтобы ускорить процесс, злоумышленник нанял такси, на котором она приехала из дома к банкомату.

По команде преступника она сняла все деньги (122 тысячи рублей) и перевела на продиктованный счет.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество».