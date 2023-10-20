Молодой человек из Рязанской области выманивал у девочек интимные фото

Молодой человек из Рязанской области выманивал у несовершеннолетних интимные фото. Об этом сообщило издание «Ульяновск Онлайн».

В декабре 2019 года подросток нашел себе подружку в соцсети. У «девочек» завязался диалог. 12-летняя школьница делилась проблемами и новостями, а новая подружка учила ее красиво фотографироваться и общаться с мальчиками.

Девочка отправляла ей снимки обнаженных частей тела. В ответ она просила 12-летнюю школьницу делать так же. Когда ребенок решил, что больше ему такое не нужно, друг по соцсети сказал, что разошлет фотографии всем знакомым.

Испугавшись, девочка выполнила условие, переписка завершилась. Однако в 2022 году подруга вновь заявила о себе. Она требовала новых фотографий. Тогда школьница из Ульяновской области рассказала старшей сестре о случившемся. Вместе с родителями они обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что в соцсети со школьницей общался 18-летний житель Рязанской области. В 2023 году суд приговорил его к длительному лишению свободы.

Отмечается, что от его действий в течение двух лет пострадали 20 человек в возрасте от 10 до 16 лет.