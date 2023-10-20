Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 97.31 -0.06 20/10
ЦБ EUR 102.63 -0.28 20/10
Нал. USD 96.01 / 97 20/10 11:00
Нал. EUR 101.9 / 102.84 20/10 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
5 288
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
11 660
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
9 719
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
13 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Молодой человек из Рязанской области выманивал у девочек интимные фото

Молодой человек из Рязанской области выманивал у несовершеннолетних интимные фото. Об этом сообщило издание «Ульяновск Онлайн».

В декабре 2019 года подросток нашел себе подружку в соцсети. У «девочек» завязался диалог. 12-летняя школьница делилась проблемами и новостями, а новая подружка учила ее красиво фотографироваться и общаться с мальчиками.

Девочка отправляла ей снимки обнаженных частей тела. В ответ она просила 12-летнюю школьницу делать так же. Когда ребенок решил, что больше ему такое не нужно, друг по соцсети сказал, что разошлет фотографии всем знакомым.

Испугавшись, девочка выполнила условие, переписка завершилась. Однако в 2022 году подруга вновь заявила о себе. Она требовала новых фотографий. Тогда школьница из Ульяновской области рассказала старшей сестре о случившемся. Вместе с родителями они обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что в соцсети со школьницей общался 18-летний житель Рязанской области. В 2023 году суд приговорил его к длительному лишению свободы.

Отмечается, что от его действий в течение двух лет пострадали 20 человек в возрасте от 10 до 16 лет.