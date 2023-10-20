Минпросвещения: в России появятся сервисы с образовательным контентом для учебных заведений

Минпросвещения России создаст цифровые сервисы с доступом к цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что с помощью сайтов учителя и воспитатели смогут подбирать контент в соответствии с рабочей программой, обмениваться оперативными запросами и информацией с родителями, а педагоги дополнительного образования разнообразить форматы проведения занятий в кружках и секциях.

«Ключевая задача стратегического направления — усиление традиционных форм образования, создание качественного, безопасного пространства на территории России для всех категорий, в том числе для детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях», — добавили в ведомстве.