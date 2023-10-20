Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на машинах «Лада», «Москвич» и УАЗ

Минпромторг России подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими. ОБ этом пишет Telegram-канал «РИА Новости».

В списке фигурируют российские и китайские бренды, такие как Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, УАЗ и Haval.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Более половины россиян (61%) придерживались такого же мнения.