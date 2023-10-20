Минобороны России: за неделю ВСУ потеряли более 5800 боевиков

Вооруженные силы России за неделю нанесли четыре удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, уничтожили склад безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатки, мастерскую сборки оперативно-тактических ракет, подразделения запрещенного «Азова», иностранных инструкторов и наемников. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ВСУ потеряли более 5830 боевиков убитыми и ранеными.

Российские войска за неделю отразили 116 атак на всех направлениях фронта.

Выведены из строя 27 танков, 93 боевые бронированные машины, 48 лодок.

Нейтрализовали 12 самолетов и два вертолета воздушных сил Украины. Только за последние сутки ПВО сбила сразу семь украинских МиГ-29.