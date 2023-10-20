МИД РФ: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит тем же

Россия проверяет информацию о подземном взрыве с использованием химического вещества на полигоне Невады в США. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По его словам, этот взрыв не противоречит мораторию США на ядерные испытания и положениям не вступившего в силу ДВЗЯИ.

В ведомстве заявили, что Россия напоминает о своей позиции по ядерным испытаниям, которая заключается в том, что страна проводить их не будет, но если Вашингтон сделает это, то Москва ответит тем же.