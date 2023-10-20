МЧС: в Рязанской области в октябре при пожарах погибли 4 человека

В Рязанской области в октябре при пожарах погибли четыре человека и двое пострадали. О происшествиях на пресс-конференции в пятницу, 20 октября, рассказал замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Мордасов.

Он напомнил, что осенью и зимой пожары традиционно случаются чаще. Их причины: неисправное газовое оборудование, электроприборы, неосторожное обращение с огнем при курении.

Алексей Мордасов призвал жителей области соблюдать технику безопасности и подчеркнул, что за ее нарушения есть штрафы. Они составляют до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч для юрлиц.