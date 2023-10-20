Малков рассказал о прибытии в Рязань ковчега с мощами Георгия Победоносца

В рязанский Борисоглебский кафедральный собор прибыл ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

Ковчег прибыл в храм в пятницу, 20 октября.

«Рязань стала одним из городов, где проходит Всероссийский молебен о Победе. Вместе со всей страной рязанцы молятся за наших воинов. За тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну и людей. За тех, кто сражается сейчас. За Победу», — написал глава региона в посте.

Молебны будут совершаться в 12:40, 14:00, 15:20. Финальное богослужение состоится в 17:00. После этого пройдут проводы святыни.

Мероприятие проходит в рамках общегосударственной и общецерковной акции «Всероссийский молебен о Победе». Следующий пункт в маршруте — Калуга.

Георгий Победоносец является покровителем русского воинства. Он является одним из наиболее почитаемых святых в православном мире. Памятник ему стоит на бульваре Победы в Рязани.