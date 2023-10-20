Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре драмы состоится премьера спектакля «Три сестры».

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит группа Dругой Ветер, а также с юбилейным концертом — группа «Обе-Рек».

В МКЦ пройдет концерт «Играй, рязанская гармонь!», а в кафе-клубе «Старый парк» впервые в Рязани состоится концерт Аллы Орловой и Надежды Семиной.

В областной филармонии выступят ансамбль солистов «Рапсодия оркестра имени Н.П. Осипова», народная артистка России Юлия Рутберг и лауреат международных конкурсов Ангелина Никитченко (сопрано). Рязанцам представят программу «Приношение Сергею Рахманинову», к 150-летию со дня рождения композитора.

В клубе Iron Bee Bar пройдет вечеринка КОШМАР НА УЛИЦЕ LND, а в клубе Deep — вечеринка «Топ хиты».

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