Касимовца приговорили к трем суткам ареста за тонировку

Касимовца приговорили к трем суткам ареста за тонировку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Суд назначил наказание в виде административного ареста в четверг, 19 октября.

24-летнего касимовца привлекли к ответственности за вождение Toyota Corolla, светопропускание передних стекол которого не соответствовало установленным требованиям.

Полицейский выдал водителю требование о незамедлительном прекращении противоправных действий. Однако позже выяснилось, что мужчина не выполнил их и продолжил управлять машиной с тонировкой.