К границе с Белгородской областью подошла группа ВСУ
К границе с Белгородской областью подошла группа ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Шестерых украинцев заметили недалеко от таможенного поста Грайворон в четверг, 19 октября, около 20:00. Они запустили над территорией России разведывательный беспилотник.
Военные сбили дрон и отогнали группу обратно в лес. Отмечается, что пограничники открыли огонь из гранатомета. Один из членов ВСУ ранен.
Предварительно, диверсанты занимались разведкой перед попыткой прорыва на территорию России.