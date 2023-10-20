К границе с Белгородской областью подошла группа ВСУ

К границе с Белгородской областью подошла группа ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Шестерых украинцев заметили недалеко от таможенного поста Грайворон в четверг, 19 октября, около 20:00. Они запустили над территорией России разведывательный беспилотник.

Военные сбили дрон и отогнали группу обратно в лес. Отмечается, что пограничники открыли огонь из гранатомета. Один из членов ВСУ ранен.

Предварительно, диверсанты занимались разведкой перед попыткой прорыва на территорию России.