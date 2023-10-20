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ХК «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр

ХК «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр. В ее рамках состоятся четыре встречи с соперниками из Тамбова, Саратова, Воронежа и Ростова.

Матчи пройдут в ДС «Олимпийский».

  • 20 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов»
  • 22 октября в 17:00 «Рязань-ВДВ» — «Кристалл»
  • 24 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — «Буран»
  • 26 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — «Ростов»

На данный момент ХК «Рязань-ВДВ» расположился на 27 строчке в таблице ВХЛ.

Билеты можно приобрести в кассах дворца спорта (Рязань, улица Зубковой, дом № 12 корпус 2) и по ссылке.