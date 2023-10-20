ХК «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр

ХК «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр. В ее рамках состоятся четыре встречи с соперниками из Тамбова, Саратова, Воронежа и Ростова.

Матчи пройдут в ДС «Олимпийский».

20 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов»

22 октября в 17:00 «Рязань-ВДВ» — «Кристалл»

24 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — «Буран»

26 октября в 19:00 «Рязань-ВДВ» — «Ростов»

На данный момент ХК «Рязань-ВДВ» расположился на 27 строчке в таблице ВХЛ.