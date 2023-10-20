Front Populaire: Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира

Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира. Об этом сообщает французское издание Front Populaire.

Журналисты считают, что президенту Украины придется пойти на уступки и согласиться на четыре условия, чтобы прекратить военные действия в своей стране.

«Чтобы обеспечить мир на Украине, Зеленскому придется признать потерю территорий, отказаться от целей вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским, а также «пройти через ограниченную форму демилитаризации», — пишет автор статьи.

Ранее Владимир Путин высказался о переговорах по Украине.