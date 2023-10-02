Жителя Сараевского района лишили прав за отказ от медосвидетельствования

Жителя Сараевского района лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Решение вынес мировой суд в понедельник, 2 октября.

Отмечается, что 11 августа сотрудники Госавтоинспекции остановили машину 43-летнего жителя села Паники. Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, однако тот отказался пройти тест на алкотестере и сдать кровь.

Помимо лишения водительских прав, мужчине придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.