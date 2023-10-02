Житель Сургута погиб при взрыве самогонного аппарата в квартире

Житель Сургута погиб при взрыве самогонного аппарата в квартире. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что все произошло в воскресенье, 1 октября, в многоэтажке на улице Губкина

«После взрыва самогонного аппарата начался пожар. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. 63-летний мужчина получил ожоги и телесные повреждения и скончался», — рассказал собеседник.

Из дома эвакуировали 60 человек. По факту случившегося проводится проверка.