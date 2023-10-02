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В Воронеже школьница дала покурить электронную сигарету младенцу, пока мать была на работе

В Воронеже школьница дала покурить вейп ребенку, пока мать была на работе. Об этом пишет Shot.

По информации канала, старшеклассница вместе с подружкой решила позабавиться и дала полуторагодовалой сестре вдохнуть электронную сигарету.

Малышка стала кашлять и задыхаться, а сестра с подругой над ней смеяться.

На видео обратили внимание правоохранители. Сейчас сотрудники СК проводят проверку. Известно, что девочка растет в приемной семье.

Видео можно посмотреть по ссылке: vk.com/video178255381_456243120?list=2cb968e3ccca14cda5