В Воронеже школьница дала покурить электронную сигарету младенцу, пока мать была на работе

В Воронеже школьница дала покурить вейп ребенку, пока мать была на работе. Об этом пишет Shot.

По информации канала, старшеклассница вместе с подружкой решила позабавиться и дала полуторагодовалой сестре вдохнуть электронную сигарету.

Малышка стала кашлять и задыхаться, а сестра с подругой над ней смеяться.

На видео обратили внимание правоохранители. Сейчас сотрудники СК проводят проверку. Известно, что девочка растет в приемной семье.