В Свердловской области водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

В Артемовском Свердловской области водитель на Ford Focus сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.

По информации ведомства, авария произошла вечером 1 октября. Женщина перевозила ребенка через дорогу по «зебре» на улице Ленина.

Пешеходы были доставлены в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что провели медосвидетельствование мужчины, оно показало, что тот был трезв, другие обстоятельства происшествия уточняются.