В Рязанской области задержали мужчину за мошенничество

В Александро-Невском полицейские задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Установлено, что мужчина выполнял роль курьера в распространенной у мошенников схеме «родственник в беде».

В его обязанности входил выезд на адреса жертв за деньгами.

В этот раз по указанию кураторов житель Подмосковья на арендованном автомобиле выехал в рабочий поселок Александро-Невский Рязанской области и забрал 100 тысяч рублей у 74-летней местной жительницы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».