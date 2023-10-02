В Рязанской области в сентябре родились Сабрина, Севара и Макар
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали о самых популярных и самых редких именах, которыми называли новорожденных в сентябре 2023 года. Информация появилась на сайте ведомства.
Чаще всего мальчиков называли Матвеями, Максимами, Михаилами, Артемами, Александрами, Ильями, Тимофеями, Сергеями, Дмитриями, Кириллами. Популярные имена среди девочек — Варвара, София, Мария, Ева, Александра, Алиса, Валерия, Екатерина, Полина, Виктория.
Самые редкие имена мальчиков — Архип, Игнат, Виталий, Всеволод, Макар, Артур, Леонид, Николай, Семен, Богдан. Среди девочек — Аделаида, Севара, Лада, Илона, Владислава, Златослава, Сабрина, Амалия, Эмилия, Океана.