В Рязанской области простились с Сергеем Деклаусом, погибшим во время спецоперации на Украине

В Рязанской области простились с Сергеем Деклаусом, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе Ряжского колледжа, который окончил солдат.

Историю жизни погибшего солдата рассказали в аккаунте Кучуковской библиотеки в «Одноклассниках».

Сергей Деклаус родился 14 января 1998 года в Пензенской области. В 2013 году он вместе с семьей переехал в село Чирково Ряжского района. Там он окончил девятый класс филиала «Первомайской школы». После поступил в Ряжский колледж. Отслужил службу в армии, затем работал в Москве в охранной структуре.

В октябре 2022 года Деклауса призвали по мобилизации. 22 августа он погиб на Артемовском направлении. Посмертно его наградили орденом Мужества. Простились с ефрейтором 26 сентября в селе Чирково.