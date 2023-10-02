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В Рязанской области прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы

В рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» регионе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. Так 30 сентября 2023 года состоялся Фестиваль северной ходьбы «Осенний марафон».

Участники фестиваля: спортсмены и жители города, любители и ветераны спорта преодолевали дистанции 400 метров и 1 800 метров на время, соблюдая технику вида спорта «северная» (скандинавская) ходьба.

Приветствовали любителей активного образа жизни заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и председатель Общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, член общественной палаты Рязанской области, почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области Илья Андреевич Крючков.

Все желающие смогли пройти скрининговое обследование, включая оценку состояния сердечно- сосудистой и дыхательной систем на площадке мобильной медицинской бригады ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий».

Участников мероприятия также ждал мастер-класс по северной ходьбе, который провели Наталья Тихонова (председатель регионального отделения федерации северной ходьбы Рязанской области) и Константин Бакшеев (инструктор по северной ходьбе).

Победители и призёры соревнований были награждены медалями, грамотами и кубками Минспорта Рязанской области, а также сертификатами на получение оздоровительных услуг в СК «Дельфин».

В рамках Всероссийского Дня ходьбы мероприятия проходили и в области: пешие прогулки, веселые старты, показательные выступления по дзюдо и боксу. Мероприятия активно проходили в г. Рязани, Сараевском, Касимовском и Ермишинском районах и сопровождались зажигательными разминками.

Все участники мероприятия помимо хорошего настроения, получили памятные сувениры от Олимпийского совета Рязанской области.