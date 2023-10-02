В Рязанской области 7 октября перекроют трассу Рыбное-Константиново

В субботу, 7 октября, с 9:30 до 15:00 перекроют автомобильную трассу Рыбное- Константиново для транспорта в связи с проведением «Есенинского пробега». Об этом сообщает администрация Рыбновского района.

Отмечается, что для выезда по данному маршруту будет открыто движение в период с 10:45 до 11:30.

Добраться до села Константиново в Государственный музей-заповедник Есенина можно по трассе М5 «Урал» Срезнево — поворот на Дивово — Константиново.

Просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.