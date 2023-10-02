В Рязани задержали иностранца за распространение метадона

Полицейские задержали уроженца одной из стран Средней Азии, который сбывал метадон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На улице Новоселов полицейские остановили 31-летнего мужчину. В результате личного досмотра у иностранца изъяли сверток с метадоном массой 10 граммов и электронные весы. Он подтвердил, что осуществлял бесконтактный сбыт этого наркотика.

При обследовании съемной квартиры задержанного обнаружили еще около грамма запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.