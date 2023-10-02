В Рязани встретили росгвардейцев-участников СВО

В Рязань вернулся сводный отряд ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области, участвующий в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В городе росгвардейцев встретили сослуживцы, родные и близкие, а также ветераны спецподразделений.

Сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции, вручили государственные награды — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За храбрость», а также ведомственные медали «За боевое отличие», «За заслуги в укреплении правопорядка», а также очередные специальные звания.

После краткосрочного отпуска росгвардейцы продолжат выполнять служебные обязанности.