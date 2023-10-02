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В Рязани на шести улицах отключат холодную воду

В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает «МП Водоканал» в официальной группе «ВКонтакте».

Будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00 по адресам:

— улица 1-я Прудная д. ½, 10, 14/10, 6, 8, 4,

— Прудный проезд д. 4, 6,

— улица Соколовская д. 12/5, 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 7, 9, 9а, 11, 18/7, 6, 8.

Кроме того, ресурса не будет с 9:00 до 17:00 на Касимовском шоссе дом 29 корпус 1.

Причина отключения — ремонт на водопроводе.

По данным учреждения, с 9:50 до 15:00 отключат водоснабжение в Борках:

— 11-й район д. 10, 12, 10а

— Шпалозавод д. 21