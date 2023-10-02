В Новосибирской области школьница пыталась зарезать канцелярским ножом сверстницу

В Новосибирской области 14-летняя девочка в ходе конфликта попыталась зарезать канцелярским ножом свою сверстницу, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Установлено, что 1 октября две подростки находились в лесу в районе дачного поселка Кудряшовский, где между ними произошел конфликт. Во время ссоры 14-летняя школьница взяла канцелярский нож и нанесла потерпевшей многочисленные удары. Сверстница оказала активное сопротивление, поэтому осталась в живых.

На текущий момент угрозы для жизни ребенка нет.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.