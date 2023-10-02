В Москве автомобиль такси с пассажиром попал в массовую аварию

Авария произошла на 90-м километре московского внутреннего кольца. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Водитель такси на Hyundai врезался в две машины, которые стояли на «аварийке» в левой полосе. После чего иномарку откинуло и произошло столкновения еще с двумя легковушками. Пострадали три человека.

По нашим данным, в такси травмы получила девушка-пассажир, ей раздробило тазобедренную кость, ее эвакуировали на вертолете. В фиолетовом Hyundai водитель сломал ногу и ребра, его увезли на скорой.