В московском ТЦ двухлетний мальчик насмерть подавился едой на руках у матери

В Москве двухлетний мальчик поперхнулся едой и умер. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в развлекательном центре в местном ТЦ.

40-летняя женщина приехала в малышом на детский день рождения. В игровой зоне она дала ребенку перекус и держала на руках. Ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Женщина пыталась ему помочь, вызвали скорую, но мальчик умер до приезда врачей.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Отмечается, что ребенок рос в полной благополучной семье.