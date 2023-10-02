В Курской области ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец

В Курской области ВСУ дважды обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инциденты произошли в понедельник, 2 октября.

Около 12:00 ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов калибра 122 мм по пункту. Обстрел велся около двух часов.

Около 15:00 МАПП Крупец атаковали снова. По нему выпустили 15 минометных снарядов калибра 120 мм в течение получаса.

Пострадавших и разрушений нет.