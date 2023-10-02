В Краснодарском крае женщина погибла после падения со 100-метрового склона

В Краснодарском крае женщина умерла, упав со 100-метрового склона. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в горах Сочи.

Девушка приехала в регион, чтобы покорить одну из вершин. Она села на камень у края тропы и упала назад из-за тяжести рюкзака. Туристка скатилась по склону и получила тяжелые травмы. Двое мужчин, которые были с ней в группе, вызвали спасателей. Однако пока сотрудники МЧС ночью добирались, девушка умерла.