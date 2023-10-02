В Кораблинском районе из-за пала сухой травы чуть не загорелась деревня

В Кораблинском районе из-за пала сухой травы чуть не загорелась деревня. Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам заместителя начальника пожчасти № 45 Сергея Терентьева, 1 октября в 15.16 первая пожарная машина отправилась к деревне Павловка. Огонь наступал широким фронтом. Это создавало угрозу населенному пункту, находящемуся в трех километрах от линии огня.

Прибывшие на место пожарные обнаружили несколько очагов общей площадью около 30 гектаров. Возгорание потушено.