В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение. Об этом сообщает ТАСС.

«За это предусматривается штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо ограничение свободы на тот же срок», — сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом законопроектом предусмотрена повышенная ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагогические работники или кто-либо другой, на кого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.