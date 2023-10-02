В Госдуме предложили расширить меры поддержки для отцов в декрете

В Госдуме предложили давать возможность отцам-одиночкам и мужчинам в декрете получать профессиональное образование и обращаться в кризисные центры наравне с женщинами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«Сегодня достаточно быстро меняется конъюнктура на рынке труда, быстро меняется спрос. Когда молодая женщина или мужчина находятся в отпуске по уходу за ребенком, они теряют свои профессиональные качества», — сказала она.

В рамках проекта «Демография» каждая женщина в декрете или неработающая мама дошкольника может получить бесплатное профессиональное образование. По словам депутата, мужчины тоже должны иметь такое право.