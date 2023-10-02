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В Дягилеве пять дней подряд будут отключать электричество

В Дягилеве пять дней подряд будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 7:30 до 16:30 с 2 по 6 октября света не будет по адресам:

  • улица Животноводческая;
  • улица Хиринская;
  • улица Коняева;
  • Хиринский проезд;
  • улица Усадебная;
  • 1-й, 2-й, 3-й Усадебные проезды;
  • улица 1-я Красная;
  • улица Старореченская, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1ж, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
  • улица Центральная;
  • 3-й Центральный проезд;
  • 4-й Центральный проезд;
  • 3-й, 4-й, 5-й Дягилевские проезды;
  • улица Дягилевская;
  • улица Центральная;
  • 3-й, 4-й, 5-й Дягилевские проезды;
  • улица Алейная;
  • 6-й, 7-й, 8-й Алейные проезды;
  • улица Детская, дома №№ 1, 2, 5-13, 17, 18;
  • улица Базарная, дома №№ 1-39;
  • 1-й Базарный проезд, дома №№ 1-38;
  • 2-й Базарный проезд, дома №№ 1-8, 11, 12, 18;
  • улица Овражная, дома №№ 62, 66, 68, 70, 88;
  • улица Тюшевская, дома №№ 2, 4;
  • улица Раменская, дома №№ 3, 5;
  • улица Элеваторная.

Причина отключений — работы на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ.