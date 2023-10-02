В Бурятии школьника насмерть засыпало грунтом во дворе дома

Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта. Во время игры во дворе его засыпало грунтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского СК.

«Во дворе дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело ребенка нашли и извлекли из-под песка отец со старшей дочерью.