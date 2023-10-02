Рязанский приборный завод представил офтальмологические приборы diathera на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на XVI Российском общенациональном офтальмологическом форуме (РООФ) тонометры и индикаторы для измерения внутриглазного давления diathera, а также магнитотерапевтический аппарат дляпрофилактики и лечения глазных заболеваний.

«Разработкой и производством медицинского оборудованияпредприятие занимается более 25 лет. Вниманию посетителей мыпредставили приборы для измерения внутриглазного давления, позволяющие на ранней стадии диагностировать такое опасноезаболевание как глаукому. Приборы широко используются вмедицинской практике поликлиник, в том числе при проведениимассовых диспансеризаций, а также врачами на выезде при осмотрепациентов на дому», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ"Борис Виноградов.

В свою очередь, магнитотерапевтический аппарат производстваГРПЗ предназначен для лечения и профилактики широкого спектраглазных заболеваний: близорукости, дальнозоркости, астенопии, воспалительных заболеваний глаз и других. Комплексное воздействиеимпульсного магнитного поля на глазное яблоко и прилегающие зоныголовы ускоряет процесс выздоровления, повышает остроту зрения, снижает систолическое давление, уменьшает отек роговицы.

В рамках выставки также были проведены предварительныепереговоры об оснащении лечебно-профилактических учрежденийприборами производства ГРПЗ.

Российский общенациональный офтальмологический форум —главное мероприятие офтальмологического сообщества России.

В обширной программе приняли участие более 2000 человек. Организаторами форума выступили Министерствоздравоохранения РФ, Национальный медицинский исследовательскийцентр глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, кафедраглазных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов».