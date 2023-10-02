Рязанская область заняла 34 место в рейтинге по доступности ипотеки

Рязанская область заняла 34 место в рейтинге по доступности ипотеки. Исследование представило РИА Новости.

Приобрести двухкомнатную квартиру в кредит в регионе могут 28,4% семей. Годом ранее показатель составлял 25,7%.

Отмечается, что лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Приобрести двухкомнатную квартиру в кредит здесь могут около 60 процентов семей.

Последние же строчки заняли Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями, не превышающими десяти процентов.