Рязанская область заняла 34 место в рейтинге по доступности ипотеки
Рязанская область заняла 34 место в рейтинге по доступности ипотеки. Исследование представило РИА Новости.
Приобрести двухкомнатную квартиру в кредит в регионе могут 28,4% семей. Годом ранее показатель составлял 25,7%.
Отмечается, что лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Приобрести двухкомнатную квартиру в кредит здесь могут около 60 процентов семей.
Последние же строчки заняли Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями, не превышающими десяти процентов.