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Российские войска отразили атаку на Сватовском направлении

Войска ВСУ неудачно попытались атаковать в районе села Торское на Сватовском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На Сватовском направлении противник продолжает вылазки малыми группами, каких-то результатов не добились, были попытки в районе Торского атаковать наши позиции, попытаться вклиниться. Не получилось. Ситуация остается достаточно стабильной», — отметил глава региона.

На Угледарском направлении украинские войска пытаются атаковать малыми пехотными группами без применения бронетехники. Российские подразделения уничтожают противника на подступах, не позволяя ему провести ротацию.

Также, по мнению Пушилина, ВСУ могут в октябре попытаться совершить наступление.

«По южному направлению, имеется в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — пояснил он.