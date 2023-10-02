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Прокуратура выявила нарушения в эксплуатации полигона ТБО в Касимовском районе

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что предприятиями, которые пользуются полигоном ТБО в Касимовском муниципальном районе, при предоставлении отчетности искажалась экологическая информация, проектная документация по эксплуатации полигонов не соблюдалась, складировались отходы не подлежащие захоронению, деятельность осуществлялась при отсутствии ограждений, пункта весового контроля.

Должностные лица привлечены к административной ответственности.

С целью устранения нарушений природоохранным прокурором руководителям предприятий внесены представления.