Полицейские задержали троих рязанцев за разбойное нападение

Полицейские задержали троих рязанцев за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранителям позвонил неравнодушный прохожий и сообщил, что в сквере на улице Есенина лежит окровавленный мужчина. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска выяснили, что 44-летнего рязанца жестоко избили трое неизвестных.

Потерпевший с переломом костей лица, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами на машине скорой помощи был доставлен больницу.

По предварительной информации, к мужчине подсели трое молодых людей и предложили вместе выпить. Вскоре возник словесный спор и драка. Один из нападавших забрал у потерпевшего два мобильных телефона, две тысячи рублей и кофту, после чего компания скрылась.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».